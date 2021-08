Inbrekers aangehouden

Oplettende buurtbewoners hebben de politie zaterdagmorgen op het spoor gezet van een 47-jarige man en een 24-jarige vrouw die verdacht worden van een inbraak in een horecazaak aan de Academielaan. Een bewoner maakte een filmpje waarop te zien is dat een dader instapt in een auto waarvan ook het kenteken zichtbaar is. De getuige plaatste de beelden in de buurtapp. Dat kenteken leidde uiteindelijk naar een woning in Rijen waar de verdachten zijn aangehouden. De buit bestaande uit flessen sterke drank en muntgeld werd in de woning aangetroffen.

De politie kreeg zaterdag 28 augustus 2021 omstreeks 09.30 uur dat er werd ingebroken in een horecazaak aan de Academielaan. De meldster hoorde het alarm afgaan en zag dat een ruit van een deur was ingeslagen. De getuige zag vervolgens dat een man instapte in een zwarte Mercedes, waarin een vrouw achter het stuur zat. Hij filmde dat en plaatste dit op de buurtapp. Ook de politie kreeg deze beelden en beschikte daardoor over een goed signalement van de daders en het kenteken van het voertuig.

Zoekactie

Diverse politie eenheden gingen op zoek naar de bedoelde auto en inzittenden. Later werd bekend dat bij de inbraak een aantal flessen drank en een kassa met circa 100 euro aan munt- en briefgeld was buit gemaakt. Agenten reden langs enkele adressen die zij door hun kennis en ervaring koppelden aan de persoon op wiens naam de auto stond. Dat is namelijk een bekende veelpleger. Uiteindelijk werd de auto aangetroffen nabij een woning in Rijen waar een vrouw verblijft die bekend is met de auto eigenaar.

Los geld en wodka

Agenten zijn de bedoelde woning binnen getreden. Daar troffen zij een man en een vrouw aan die voldeden aan het signalement van de inbrekers. Op de salontafel lag een hoop losgeld, bovendien had de vrouw in haar handen een grote fles wodka. Hierop werden beide personen aangehouden. De vrouw verzette zich, een agent kon voorkomen dat ze een mes uit haar broekzak pakte. De man ging er vandoor maar werd na een achtervolging ook aangehouden. Beide verdachten zijn vastgezet.