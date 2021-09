Vrijdag in Meldpunt: Ziekenhuizen weigeren senioren te reanimeren

Nederlandse ziekenhuizen hanteren in toenemende mate het beleid om senioren op hoge leeftijd niet meer te reanimeren als dat nodig is. Ook relatief gezonde ouderen krijgen dit bij een opname te horen en hebben geen stem bij dit besluit, zo is te zien in Meldpunt op vrijdag 17 september om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.