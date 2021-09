Agenten schieten op automobilist die op hen inrijdt, man (28) overleden

Agenten hebben in de nacht van woensdag op donderdag, na een achtervolging, in het Friese Boelenslaan op een automobilist geschoten die op hen inreed. De automobilist is hierbij ter plaatse aan zijn verwondingen komen te overlijden', zo meldt de politie donderdag.

Ingereden op agenten

De agenten wilden afgelopen nacht een automobilist controleren ter hoogte van Quatrebras. De 28-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen stopte niet, maar ging er vandoor. Na een achtervolging stopte rond 01.35 uur de automobilist op de Fjouwer Roeden in Boelenslaan, een Fries plaatsje op ongeveer 3 kilometer te noorden van Drachten. Toen agenten hem wilden benaderen, reed de man op hen in. In reactie daarop, is er op de man geschoten. De man raakte ernstig gewond en overleed ter plekke.

Rijksrecherche

De betrokken agenten raakten niet gewond. Zij zijn opgevangen op het politiebureau en team collegiale ondersteuning is ingeschakeld. Op de plaats delict is uitgebreid onderzoek gedaan. Omdat er is geschoten door de politie, is de Rijksrecherche in kennis gesteld. Zij zullen het incident onderzoeken. In alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met letsel of dood tot gevolg doet de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie, onderzoek.