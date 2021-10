'Strenge winter kost 30 procent meer gas, maar kans op zo'n winter is klein'

Door de alsmaar stijgende gasprijzen kijken veel mensen met gespannen blik naar komende winter. Bij een strenge winter kan het gasverbruik 30% hoger uitvallen dan in een gemiddelde winter . De kans dat we een zeer koud stookseizoen krijgen, is door opwarming van de aarde tegenwoordig wel zeven keer kleiner dan halverwege vorige eeuw. Dit zegt Michiel Severin van Infoplaza

'Een zacht stookseizoen is natuurlijk gunstiger voor de portemonnee', aldus Severin. 'Gemiddeld genomen is de gemiddelde temperatuur tussen 1 oktober en 30 april ongeveer 6,6 graden. Dat is anderhalve graad warmer dan halverwege vorige eeuw toen de gemiddelde temperatuur van het stookseizoen nog 5,1 graden was.'

Een zeer koud stookseizoen, die nu eens per dertig jaar voorkomt, kwam in de vorige eeuw zeven keer zo vaak voor. Statistisch gezien is de kans op een zeer koud stookseizoen dus klein.

Ruim 10% minder gas dan in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw

Het gasverbruik in een stookseizoen kan worden berekend op basis van de etmaalgemiddelde temperatuur. In de meteorologie en energiesector worden hiervoor "graaddagen" gebruikt. Een graaddag is het verschil tussen de etmaalgemiddelde temperatuur en een referentietemperatuur, die meestal op 18 graden wordt gehouden. Een etmaalgemiddelde temperatuur van 14 graden levert dan 4 graaddagen op.

Een gemiddeld huishouden verbruikt 0,6 kuub gas per graaddag. In een gemiddeld stookseizoen komt dit neer op een verbruik van ongeveer 1450 kuub gas. Onder dezelfde woonomstandigheden was het gasverbruik in een klimaat zoals in de jaren '60 en '70 ongeveer 1650 kuub gas nodig, een verschil van 13%.

30% meer energieverbruik in strenge winter

Severin: 'Een zeer koud stookseizoen levert mensen een fors hogere gasrekening op. Wanneer we tóch te maken krijgen met een winter vergelijkbaar met de koudste exemplaren van de vorige eeuw, dan ligt het gasverbruik ruim 30% boven dat van een gemiddeld stookseizoen. Dit zou de gasrekening van consumenten met een variabel energietarief 30% laten stijgen, maar hoe de rekening in dat geval daadwerkelijk zou uitvallen hangt af van de ontwikkeling van de gasprijzen die energiebedrijven doorberekenen. Wel is duidelijk dat als de gasprijzen hoog blijven en de winter normaal tot streng verloopt, de rekening flink omhoog gaat.'

Het koudste stookseizoen van deze eeuw was die van 2012-2013, wat vergelijkbaar was met een gemiddeld stookseizoen halverwege vorige eeuw. Even voor het beeld: een zeer zacht stookseizoen, zoals bijvoorbeeld in 2007, levert ruim 20% minder gasverbruik op ten opzichte van het gemiddelde.

'Voor de energie-sector is het nu de gasprijzen hoog zijn en de gasvoorraden laag zijn extra belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van de weersverwachtingen voor de lange termijn.'