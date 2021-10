Auto gelanceerd bij eenzijdig ongeval Berg en Terblijt, automobilist omgekomen

Vannacht vond er een eenzijdig ongeval plaats op de Geulhemmerweg in het Limburgse Berg en Terblijt. 'De bestuurder van het voertuig, een 52-jarige man uit Maaseik, is daarbij komen te overlijden', zo meldt de politie zaterdag.

Object geraakt

Hoe het ongeval exact heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht maar het lijkt erop dat de bestuurder de Geulhemmerweg naar beneden is gereden en bij de knik in de weg een stoepje of ander object heeft geraakt. De auto is daarbij gelanceerd en meters verderop tot stilstand gekomen. Daarbij zijn meerdere bomen geraakt.