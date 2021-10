Twee Amsterdammers aangehouden na vondst dode Pool (42) Distelweg

Maandag heeft en dinsdag heeft de politie totaal twee aanhoudingen verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek na de vondst van een lichaam op de Distelweg in Amsterdam-Noord eind september. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Dode man gevonden Distelweg

'Daar werd op 20 september 2021 op braakliggend terrein een overleden man aangetroffen. De twee verdachten zijn aangehouden op verdenking van doodslag/moord', aldus de politie.

Brand

Het onderzoeksteam hield er rekening mee dat de dood van de man mogelijk verband hield met een brand op dezelfde locatie op de Distelweg op vrijdagavond 17 september 2021.

Slachtoffer is Poolse man (42) uit Amsterdam

De recherche zal het onderzoek voortzetten, waarbij meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten. Uit onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer is gebleken dat de overleden man 42 jaar was, van Poolse afkomst en woonachtig in Amsterdam.

Aanhoudingen

Beide verdachten zijn 36-jarige mannen uit Amsterdam. Zij zitten op dit moment in alle beperkingen en worden donderdag voorgeleid aan de rechtercommissaris.