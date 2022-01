Amsterdammer (53) aangehouden voor bedreigen journalist

Afgelopen maandag hebben agenten in Amsterdam op de openbare weg een 53-jarige man aangehouden voor bedreiging van een journalist. 'Deze journalist werd op vrijdag 12 november op Twitter digitaal bedreigd', zo meldt de politie woensdag.

Dreigtweet

De inhoud van deze tweet was zo van dreigende aard dat de journalist hiervan aangifte deed. Door de politie werd een onderzoek ingesteld naar de persoon die de tweet had geplaatst. Uit dat onderzoek kwam de identiteit naar voren van de verspreider van deze tweet.

Gesignaleerd

Omdat de verblijfplaats van deze verdachte niet bekend was werd hij na overleg met een officier van justitie gesignaleerd. Bij een controle in Amsterdam is de Amsterdammer door agenten maandagochtend aangehouden. Op dit moment wordt de verdachte gehoord. De 53-jarige Amsterdammer zal donderdag 20 januari worden voorgeleid aan een rechter commissaris.

PersVeilig

De politie en het OM treden hard op in geval er journalisten mishandeld of belaagd worden. Bij zulke incidenten wordt gehandeld conform de afspraken die zijn vastgelegd in het protocol PersVeilig. De opsporing en vervolging van verdachten bij strafbare feiten tegen journalisten krijgen hoge prioriteit.