Verstekeling aangetroffen op Schiphol in ruimte neuswiel vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika

Zondag is op Schiphol in een vrachtvliegtuig een verstekeling aangetroffen. Dit meldt de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Neuswiel

De verstekeling, een man, had zich verborgen in de ruimte van het vrachtvliegtuig waar het neuswiel zich bevindt. 'De man maakt het naar omstandigheden goed en is overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de KMar die een onderzoek is gestart naar de precieze toedracht.