Brandweer Oirschot is op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Spandoek

Met spandoek en al trok men de aandacht van de aanwezigen en gingen in gesprek met nieuwsgierigen. Later deze ochtend gaat men ook nog naar winkelcentrum ‘De Poort’. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom.

'Vrouwen ook welkom'

Momenteel zit er al één vrouw in het team van brandweer Oirschot, maar dat mogen er best meer worden, aldus een van de leden. Woensdagavond heeft men van 19.30 tot 20.30 uur een informatieavond in hun brandweerkazerne aan de Kempenweg 1 in Oirschot. Tijdens deze avond vertelt men wie zij zijn en wat ze doen. Ook is er voldoende tijd om vragen te stellen.

Landelijk vrijwilligers brandweer nodig

In de dorpskern van Oirschot heeft men banners hangen en men is actief op Facebook en Instagram om nieuwe leden te werven. Brandweer Oirschot is niet de enige brandweerpost waar men op zoek is naar nieuwe vrijwilligers, vele andere posten in het gehele land kampen met hetzelfde probleem.

Meer informatie: Internet: www.jouwbrandweer.nl

Facebook: brandweeroirschot

Instagram: brandweer_oirschot

Aanmelden informatieavond: harolttekath@vrbzo.nl