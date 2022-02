Grote brand in appartementencomplex met mogelijk slachtoffers in Zuid-Hollandse Kaag

De brandweer kreeg zondagavond om 21.19 uur een melding binnen van een woningbrand aan de Beatrixlaan in het Zuid-Hollandse Kaag. Dit meldt de brandweer zondagavond

Appartementencomplex

'Wij zijn onderweg naar een grote brand op Kaageiland. We zijn met veel eenheden onderweg. Eerste prioriteit is redden van mensen in dit appartementencomplex', aldus de brandweer zondagavond.

Mogelijk slachtoffers

Er zijn veel eenheden naar het appartementencomplex aan de Beatrixlaan onderweg gegaan. De brand wordt met veel eenheden bestreden. Daarbij zijn vier brandweerwagens en een redvoertuig aanwezig. Om 21.34 uur is er opgeschaald naar GRIP 1.

Wind

De wind en regen bemoeilijkt de inzet. Zo kan bijvoorbeeld het redvoertuig niet zomaar vrij bewegen vanwege de harde wind. 'De mogelijk slachtoffers hebben onze eerste prioriteit', aldus de brandweer. Het gaat om tien woningen in het appartementencomplex waar op de begane grond een restaurant gelegen is.

Update 22.35 uur: 1 persoon vermist

De brandweer heeft inmiddels 30 bewoners uit hun appartement gehaald en opgevangen in het gebouw van de zeilschool op het eiland. Er is een persoon vermist waar op dit moment nog naar wordt gezocht.