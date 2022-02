Investeren in luxe horloges steeds interessanter

Verschillende prijsklassen

Vaak bezit men meerdere horloges, zodat je voor iedere gelegenheid of outfit een geschikt exemplaar hebt. Horloges zijn er in veel verschillende prijsklassen, van laag naar hoog. En juist de luxe horloges in het hogere segment zijn heel interessant om als investering te gebruiken en geld mee te verdienen.

Investeren in luxe uurwerken

Net als investeren in sneakers om deze weer met winst door te verkopen, komt het investeren in luxe horloges steeds meer in zwang. Investeren is een goede manier om op de langere termijn geld te verdienen. En of je nu in obligaties en aandelen of juist geliefde gebruiksvoorwerpen gaat investeren; het blijft een vorm van beleggen. Bij horloges (maar ook bij sneakers of vintage meubels) is het belangrijk om niet alleen je geld, maar ook je tijd en interesse te investeren. Hoe meer je namelijk weet over een uurwerk, des te beter weet je wat je koopt en natuurlijk later weer verkoopt. Niet ieder merk is even gewild, dus het is goed om daar onderzoek naar te doen. Met een Rolex, Cartier of Breitling heb je vaak een horloge in handen wat zeer geliefd is bij verzamelaars. Richt je pijlen op één of twee merken waar je alle ins en outs van leert. Met die passie wordt investeren namelijk een stuk gemakkelijker – en leuker.

Kies voor bekende merken

Het is overigens aan te raden om je op bekende merken te richten. Zij verliezen hun waarde minder snel dan een onbekend merk wat bijvoorbeeld maar één geliefd horlogetype heeft uitgebracht. Behalve dan als alleen dit type op de kop weet te tikken natuurlijk. Daarom is het doen van research heel belangrijk voordat je een investering doet. Onderzoek resultaten van eerdere koop en verkopen van bekende merken en geliefde modellen. Het wil niet altijd zeggen dat je dan dezelfde prijs ervoor zal kunnen krijgen, maar je kunt het wel als richtlijn aanhouden. Koop ook altijd bij erkende verkopers of veilingen. Zorg er daarbij voor dat je – indien voorhanden – een certificaat van echtheid bij het horloge krijgt. Op die manier zorg je er zoveel mogelijk voor dat je investering ook daadwerkelijk iets gaat opleveren.

Limited editions & speciale ontwerpen

Ter gelegenheid van de Apollo maanlanding bracht horlogemerk OMEGA de Speedmaster Apollo 11 uit. Dat is een speciaal ontwerp die verzamelaars graag aan hun collectie toevoegen. Het ter ere van het jubileum van de maanlanding heeft het horlogemerk een nieuwe, speciale uitvoering ontworpen. Speciale ontwerpen, unieke samenwerkingen en limited editions van een bepaald merk zijn altijd heel geliefd. Dat zijn de horloges waarin je wilt investeren. Speciale edities, uitvoeringen en dergelijke leveren meestal het meeste geld op.

Tijdloos: mechanische uurwerken

Horloges kunnen verschillende uurwerken hebben. Zo kan er sprake zijn van een mechanisch uurwerk of een kwarts-uurwerk. Een mechanisch uurwerk kan worden opgewonden om te blijven lopen. Sommige van deze horloges winden zichzelf op door jouw bewegingen als je het horloge draagt. Draag je een dergelijk horloge niet, dan is het goed om deze in een horlogeopwinder te plaatsen. Deze windt als het ware het horloge op, zodat de tijd altijd goed blijft lopen. Een mechanisch horloge is overigens een analoog horloge (met wijzers en wijzerplaat) en kan verschillende extra functies hebben. Denk hierbij aan een datumnotatie, tweede tijdzone of stopwatch. Deze functies worden complicaties genoemd. Kwartshorloges werken dankzij de zeer stabiele trilling van een kwartskristal in het uurwerk. Deze trilling zet het horloge aan het werk. Kwartshorloges zijn meestal voorzien van een digitaal uurwerk, met wederom verschillende extra’s. Hoewel kwartshorloges heel fijn kunnen zijn en mooi zijn vormgegeven, zijn mechanische uurwerken veel geliefder. Ga je investeren in horloges als bijverdienste, dan raden kenners aan om dus voor een analoog uurwerk te gaan.

Zorg goed voor je collectie

Tot slot een laatste tip voor iedereen die overweegt te gaan beleggen in horloges; zorg er goed voor. Horloges die goed zijn onderhouden en ondanks hun leeftijd er toch bijna als nieuw uitzien, leveren het meeste op. Investeren betekent niet alleen kopen en verkopen, het betekent ook dat je het horloge in topconditie houdt. Je moet er dus ook tijd en onderhoud in investeren. Maar dan levert het doorverkopen van het horloge wel het meeste op. En dat maakt investeren in luxe horloges interessant.