Yeşilgöz: Geen religieuze uitingen bij uniform BOA's

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid vindt ook dat buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in diensttijd er neutraal moeten uitzien. Daarom zijn er richtlijnen in de maak waar BOA’s zich aan moeten houden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij dat ze in gesprek gaat met gemeenten. Volgens de minister moeten de BOA’s neutraliteit, landelijke uniformiteit en herkenbaarheid krijgen. Hier passen volgens haar geen religieuze uitingen bij als een hoofddoek of een keppeltje.

Volgens het Parool werd er vorig jaar een motie in Utrecht aangenomen die juist religieuze uitingen voor boa’s moet toestaan.