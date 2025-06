Subsidieregeling voor isolatie van huizen gaat komend jaar onverminderd door

Warmtepomp

Het gaat dan bijvoorbeeld om HR++ glas of vloer, gevel, dak en of muurisolatie of de installatie van een (hybride) warmtepomp.

Al ruim 0,6 megaton aan CO2 uitstoot voorkomen

Huishoudens en ondernemers hebben in de periode 2019-2023 ruim 760.000 verduurzamingsmaatregelen genomen met behulp van de ISDE-regeling. De regeling helpt mensen om hun energierekening structureel te verlagen, bijvoorbeeld door de woning te isoleren Daarnaast is ruim 0,6 megaton aan CO2 uitstoot voorkomen.

Regeling is doeltreffend

De onderzoekers concluderen dat de regeling doeltreffend is en mensen maatregelen nemen die ze anders niet hadden genomen. Dat geldt voor alle inkomensgroepen. De regeling scoort bovendien beter dan vergelijkbare regelingen in het buitenland.

Dezelfde subsidiepercentages

Het kabinet heeft daarom besloten om de ISDE-regeling te verlengen. Voor 2026 gaan dezelfde subsidiepercentages gelden. Het kabinet neemt medio volgend jaar een besluit over de vormgeving van de ISDE vanaf 2027.