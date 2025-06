Vader voor de rechter na dood baby

Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar tegen een 42-jarige man uit Duitsland voor de doodslag op zijn drie maanden oude baby. De man kwam in augustus vorig jaar in paniek met zijn kind naar de receptie van het hotel in Kijkduin waar zij verbleven.

De man was op 5 augustus 2024 in Nederland op vakantie en verbleef in een hotel in Kijkduin. Hij sliep met hun tweeling op een hotelkamer, zijn vrouw met haar tienerdochter op een andere kamer. Rond 6.15 uur meldde de man zich in paniek bij de receptie. In zijn armen had hij een van de twee baby's, die vrijwel geen teken van leven meer vertoonde. Na een maand in het ziekenhuis kwam het kindje te overlijden.

Uit de forensische rapporten blijkt dat de baby ernstig hersenletsel had opgelopen, als gevolg waarvan het uiteindelijk is overleden. Het letsel was zo ernstig dat het alleen veroorzaakt kon zijn door een ernstig ongeval of dat sprake is van toegebracht letsel, door bijvoorbeeld de baby heftig te schudden. Aangezien geen sprake is geweest van een ernstig ongeluk én de vader die nacht alleen was met de twee baby's, kan het niet anders dan dat hij verantwoordelijk is voor het letsel.

Geen verklaring

Wat er die nacht in de hotelkamer is gebeurd, is niet duidelijk geworden. Verdachte verklaart dat hij rond 6.00 uur de tweeling de fles heeft gegeven, dat het jongetje zich daarbij verslikte en toen geen adem meer kreeg. Die verklaring past niet bij het ernstig hersenletsel. "Dat kan alleen worden verklaard door heftig schudden," stelde de officier van justitie. "Zo heftig dat iedereen begrijpt dat dit levensgevaarlijk is voor een drie maanden oude baby."

Tegelijkertijd hield de officier van justitie er in zijn strafeis rekening mee dat het overlijden van het kindje ook voor verdachte een traumatische ervaring moet zijn. "Hij heeft zijn baby nooit kwaad willen doen, laat staan hem willen doden. Verdachte heeft te maken met een groot verlies, dat voor hem onverteerbaar moet zijn. Dit laat onverlet dat hij er wel voor verantwoordelijk is.”

Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar voor doodslag. De rechtbank doet over een maand uitspraak in de zaak.