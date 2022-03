In hoger beroep 22 jaar cel en tbs na drievoudige moord

De 30-jarige Thijs H. is door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging. Hij pleegde in mei 2019 3 moorden: één in de Scheveningse Bosjes en twee op de Brunsummerheide. Thijs H. werd door de rechtbank Limburg eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar en tbs met dwangverpleging.

Op 4 mei 2019 vonden wandelaars een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes. Drie dagen later, op 7 mei werden een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man gevonden op de Brunssummerheide. Thijs H. heeft bekend dat hij de slachtoffers om het leven heeft gebracht door hen tientallen keren met een mes te steken.

Moord

Het hof spreekt van moord omdat Thijs H. op een doordachte en doelgerichte manier te werk is gegaan. Hij verklaarde dat hij opdracht kreeg om mensen te doden maar dat hij vervolgens zelf zijn slachtoffers koos, net als de tijd en locatie. Een jonge vrouw liet hij bijvoorbeeld lopen. Daarnaast nam hij steeds een geschikt mes mee en zorgde hij ervoor dat hij niet getraceerd kon worden. Deze afwegingen en keuzes wijzen er voor het hof op dat Thijs H. – ondanks zijn psychische gesteldheid – niet in een gemoedsopwelling handelde, integendeel.

Toerekeningsvatbaarheid

Thijs H. verkeerde naar eigen zeggen in een psychose toen hij de moorden pleegde; hij zou de opdracht daartoe van het ‘systeem’ hebben gekregen. In totaal zijn er drie rapportages opgesteld over zijn geestelijke gezondheid. In twee ervan adviseren deskundigen om Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. In het derde rapport dat in opdracht van het hof is opgemaakt geven de deskundigen geen advies over de toerekeningsvatbaarheid omdat zij onvoldoende zicht hebben gekregen op de belevingswereld van de verdachte.



Het hof concludeert op basis van de rapporten dat de gedragingen van Thijs H. tot op zekere hoogte werden bepaald door een stoornis, maar volgt niet het advies om hem volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Hij wordt daarom verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Celstraf en tbs met dwangverpleging

Het hof veroordeelt Thijs H. tot een celstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging. Voor moord staat een celstraf van levenslang of een celstraf tot 30 jaar. Onder meer omdat Thijs H. verminderd toerekeningsvatbaar wordt verklaard komt het hof tot een straf van 22 jaar. De straf in hoger beroep is hoger dan die de rechtbank eerder oplegde omdat deze celstraf naar oordeel van het hof onvoldoende recht deed aan de ernst en de gruwelijkheid van de feiten – maar liefst 3 moorden –, aan de mate waarin de verdachte ondanks zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid verantwoordelijk kan worden gehouden voor die feiten, aan het leed dat aan de nabestaanden is toegebracht en aan de maatschappelijke onrust die door deze feiten is ontstaan.

Schadevergoeding

Het hof wijst een groot deel van de schadevergoedingen die nabestaanden hadden gevorderd toe. De vergoedingen bestaan uit affectieschade, vergoedingen voor de uitvaart en een gedenkplek voor een van de slachtoffers. In totaal moet Thijs H. 103.498 euro schadevergoeding betalen.