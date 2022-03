Drie jaar geëist voor brandstichting in AZC Sneek

Rookontwikkeling

'Het gaat hier om een brandstichting in een AZC, waarbij verdachte midden in de nacht zijn matras in brand heeft gestoken waarna er een brand is ontstaan in de slaapkamer met een enorme rookontwikkeling ten gevolge. Het betreft een woonunit met twee woonlagen waarin heel veel mensen op dat moment lagen te slapen. Een woonunit waar doorgaans 100 mensen verblijven. Een dergelijke brand kan snel om zich heen slaan met mogelijk dodelijke gevolgen. Dat het is gebleven bij het inademen van rook en snijletsels door gebroken glas is niet aan verdachte te danken. Hij is rustig weg gewandeld bij brand en heeft niemand gewaarschuwd', aldus de officier tijdens de inhoudelijke behandeling.

Koelkast en tv uit raam gegooid

Verdachte zou voorafgaand aan de brand diverse goederen, waaronder een koelkast en een televisie, uit het raam hebben gegooid. 'Verdachte was volgens getuigen onder invloed van alcohol en mogelijk ook drugs. Daarnaast neemt verdachte geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden en gedrag. Dat reken ik hem aan.'

Dure parfumfles gestolen

Het OM verdenkt verdachte er ook van een winkeldiefstal te hebben gepleegd bij een parfumeriezaak in Sneek. Hij zou een dure fles parfum meegenomen hebben zonder te betalen. De officier: 'Dat mag niet, maar levert winkeliers enorm veel schade op die doorgaans wordt doorberekend aan de klanten en waar wij dus allemaal last van hebben.'

'Afstraffen wat mij betreft de enige optie'

Op brandstichtingen met levensgevaar staan doorgaans lange gevangenisstraffen, helemaal als het gaat om woningen waarin meerdere personen verblijven. De officier: 'Gezien de vreemdelingenstatus van de verdachte is een deels voorwaardelijke straf wat mij betreft niet aan de orde. Afstraffen is wat mij betreft de enige optie en een signaal naar de samenleving'. Het OM eist een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar.