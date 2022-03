Motorrijder gewond door aanrijding

Op de Industrieweg in Beilen is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd, waarbij twee gewonden zijn gevallen. Een motorrijder botste tegen een vrachtwagen met oplegger en kwam daarna op de grond terecht.

Hij raakte gewond bij het ongeval. Een vrouw die de motorrijder te hulp wilde schieten, kwam ook ten val. Daarom werden er twee ambulances opgeroepen om eerste hulp te verlenen.

De vrouw werd na de behandeling in de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De motorrijder werd behandeld op de grond, maar is later eveneens met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.