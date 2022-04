Man (83) in scootmobiel overlijdt bij tragisch ongeluk met tram in Utrecht

Bij een tragisch verkeersongeval in Utrecht is maandagmiddag 4 april een 83-jarige man uit Utrecht om het leven gekomen, nadat hij met zijn scootmobiel door een tram werd aangereden. 'Dit gebeurde op de Graadt van Roggenweg in Utrecht. Het Opsporingsteam Verkeer zoekt getuigen', zo meldt de politie dinsdag.