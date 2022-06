ACM: Helft Nederlanders heeft variabel energiecontract

De helft van de mensen in Nederland heeft een variabel energiecontract. Dit betekent dat hun energieleverancier het tarief voor gas en elektriciteit twee keer per jaar, of vaker als dat vanwege marktomstandigheden nodig is, kan aanpassen. 'Deze consumenten merken een verhoging van de energieprijzen dus snel in hun portemonnee', zo meldt de ACM woensdag op basis van de Energiemonitor 2022 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)