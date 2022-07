Vogelgriep vastgesteld bij vogel hobbyhouder in Watergang

In Watergang (provincie Noord Holland) is op een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld.

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 550 sierkippen en watervogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 1 kilometer, de 3 kilometer en 10 kilometer zone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Dierentuin Artis ligt in het 10km gebied. De maatregelen hebben geen gevolgen voor bezoekers van de dierentuin. Het vervoersverbod voor deze zone geldt per direct.