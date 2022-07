Ravage na plofkraak in Osdorp

De Amsterdamse recherche is bezig met een uitgebreid onderzoek naar een plofkraak die in de vroege ochtend van zaterdag 16 juli 2022 heeft plaatsgevonden op een geldautomaat in Osdorp.

Rond 05.15 uur komen bij de meldkamer meerdere meldingen binnen dat er harde knallen zijn gehoord in de omgeving van Tussen Meer. Toegesnelde politiemensen constateren dat een aanwezige geldautomaat is geforceerd met - vermoedelijk - explosieven. De gevel is flink beschadigd geraakt door de enorme knallen. Door de explosie is brand ontstaan in en rondom de automaat. Omliggende woningen zijn ontruimd. Er is sprake van veel schade, ook in de naastgelegen panden. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse om eventueel nog aanwezige explosieven veilig te verwijderen, de brandweer heeft bluswerkzaamheden verricht.

Hinkend

Getuigen zagen na de plofkraak een donkere scooter met twee personen wegrijden in de richting van het flatgebouw aan Langswater. Agenten zochten in de omgeving naar deze personen, maar zij werden niet meer aangetroffen. De recherche spreekt graag met getuigen, of mensen die meer informatie hebben over deze plofkraak. In het bijzonder zoekt de recherche naar een persoon die ten tijde van het incident hinkend is weggelopen.