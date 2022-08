RIVM: Hitteplan treedt vanaf woensdag in werking

Kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen

Met het Nationaal Hitteplan informeert het RIVM organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte. Zij kunnen daar rekening mee houden in de ondersteuning van en omgang met kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen. Zo helpen zij ongemakken en gezondheidsproblemen verminderen en waar mogelijk voorkomen.

Warm weer: genieten en oppassen

Hoewel veel mensen genieten van warm weer, kan het voor anderen vervelend of zelfs gevaarlijk zijn. Mensen die niet in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen, hebben op warme dagen meer aandacht nodig om overlast door hitte te beperken en gezondheidsproblemen te voorkomen. Zij kunnen ongemakken krijgen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Ook hebben zij meer kans op ernstigere gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte.

Kwetsbare groepen

Ouderen (75+) vormen de grootste kwetsbare groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en (zeer) jonge kinderen kunnen zonder het nemen van maatregelen makkelijk ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden.

Ongemakken en gezondheidsproblemen verminderen en voorkomen

Als het enkele dagen tropisch is, kunnen ook mensen in goede gezondheid last krijgen van oververhitting of hitte uitputting. Daarnaast is het goed als mensen nadenken of er mensen in hun omgeving kwetsbaar zijn en dat zij extra op hen letten. Er zijn verschillende dingen die u kunt doen om minder last te hebben van de hitte:

- Blijf voldoende drinken en eten

- Beweeg niet te veel tijdens de warmste uren van de dag, dus beperk lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond

- Houd het huis (en hoofd) koel door de gordijnen dicht te doen en door een ventilator of airconditioning aan te zetten.

- Lees meer over hitte en het Nationaal Hitteplan op de website van het RIVM.

- Daarnaast is het verstandig om verbranding door de zon te voorkomen. Hiervoor is goede bescherming belangrijk.