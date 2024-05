'Nederlandse werkgever ondersteunt welzijn medewerkers onvoldoende'

Vandaag start de Europese Mental Health Week (13-19 mei). In aanloop hiernaar heeft Circula, aanbieder van employee benefits, ruim 1.000 werkende Nederlanders gevraagd naar hun welzijn en de ondersteuning die zij krijgen vanuit hun werkgever. Hieruit blijkt dat werkgevers nog onvoldoende aandacht hebben voor het welzijn van Nederlandse werknemers. Slechts 49 procent van de medewerkers in Nederland is tevreden met de manier waarop hun werkgever op dit moment ondersteuning biedt bij hun fysieke en mentale gezondheid.

Maar liefst 84 procent van de werknemers heeft aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning voor hun mentale gezondheid en 79 procent aan ondersteuning voor hun fysieke gezondheid. Dit kan onder meer door als werkgever bij te dragen aan een goede werk-privé balans, geeft 9 op de 10 Nederlanders aan. Bijvoorbeeld door beter begrip te tonen voor de thuissituatie, duidelijke verantwoordelijkheden te geven en de benodigde flexibiliteit te bieden waar nodig. Hoewel 8 op de 10 werkgevers het belang van een goede werk-privé balans begrijpen, vertaalt slechts de helft van alle werkgevers dit naar concrete acties die deze ook daadwerkelijk ondersteunen.

Geen kwestie van niet willen, maar niet weten hoe

"Het welzijn van werknemers is een belangrijk aspect in een gezonde werkomgeving, maar Nederlandse werkgevers blijven achter in het bieden van adequate ondersteuning," aldus Pim Kiffen, Country Manager van Circula. "Dat is niet omdat zij niet willen, maar eerder omdat zij niet weten hoe zij dat het beste kunnen doen. De Europese Mental Health Week is daarom enorm relevant om de kwestie voor het voetlicht te brengen en aan te pakken."

Een grote groep werkgevers (87 procent) ziet dat vooral de jongere generaties stoeien met hun mentale gezondheid. “Het probleem is dat werkgevers het lastig vinden om de juiste acties hierop te ondernemen. Openheid over dit probleem is daarom heel belangrijk en vooral ook de tools om werkgevers hierbij te ondersteunen, waarbij wordt gedacht aan het individu. We zien dat vooral flexibele mogelijkheden voor mentale ondersteuning, welzijnsplatform of sporten veel impact hebben op de verschillende medewerkers.”