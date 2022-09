Twee slachtoffers en twee verdachten bij steekincident

Op zondag 11 september 2022 om 2.00 uur kwam de melding van het incident binnen bij het Operationeel Centrum. Bij een woning aan de Rucphenseweg zouden twee gewonden zijn gevallen bij een steekincident. De hulpdiensten spoedden zich naar de woning. Daar troffen ze twee bloedende slachtoffers die werden geholpen door vrienden en familie.

Aanhouding

De slachtoffers kregen medische zorg en de agenten probeerden de situatie helder te krijgen. Er was in een ruimte bij de woning ruzie geweest en daarbij zou door twee mannen gestoken zijn. Eén van de verdachten moest nog in de omgeving zijn de andere was in een auto gevlucht. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De eerste verdachte, een 22-jarige man uit Roosendaal, kwam aanlopen onder het bloed. Hij is daar direct aangehouden. Een zoektocht naar de andere verdachte en de auto waarin hij was vertrokken bleek later die nacht succesvol. De tweede verdachte, een 22-jarige man uit Sprundel is korte tijd later aangehouden.

Onderzoek

De recherche is een onderzoek gestart. Er waren getuigen te horen en er moesten sporen veiliggesteld worden. Vandaag zullen de aangevers een verklaring afleggen als hun medische conditie dat toelaat en zullen de verdachten gehoord worden.