Zo style je tassen voor elke gelegenheid

Iedere vrouw heeft wel meerdere soorten tassen in haar garderobe hangen. Dat is dan ook niet vreemd, want elke gelegenheid vraagt om een andere tas. Een tas die je voor dagelijkse activiteiten gebruikt is bijvoorbeeld vaak groter omdat je een laptop en andere essentials nodig hebt. Als je uitgaat daarentegen, is een kleinere tas vaak al voldoende. Hoe je tassen voor elke gelegenheid stylt, lees je daarom hier!

Praktische tassen voor overdag

Als je vooral praktisch bent ingesteld of overdag een drukke baan of studie hebt, is de kans groot dat je tassen nodig hebt waar je veel in kwijt kan. Er zijn verschillende soorten tassen die hier geschikt voor zijn, zoals bijvoorbeeld een rugzak, schoudertas of shopper. Een shopper is eigenlijk een soort tas die je ook om je schouder draagt, met één groot verschil. Deze tassen hebben namelijk vaak één groot binnencompartiment, dat ze erg geschikt maakt voor het vervoeren van grote spullen. Hierbij kun je denken aan schriften en laptops, maar bijvoorbeeld ook aan je boodschappen!

Een dag in de stad

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je altijd grote tassen mee hoeft te sjouwen. Als je bijvoorbeeld een dagje weg gaat met vriendinnen of gezellig bij gaat kletsen op een terras, kan een crossbody bag al voldoende zijn. Dit zijn kleine tassen die je qua formaat kan vergelijken met een handtas. Het grote voordeel van een crossbody bag is echter dat je deze niet de hele dag hoeft vast te houden. Deze tassen draag je simpelweg kruislings over je schouder, zodat je altijd je handen vrij hebt!

Tassen die gezien mogen worden

Misschien wat minder praktische, maar erg aantrekkelijke tassen zijn de clutches en handtassen. Deze tassen zijn vaak klein en draag je in je hand, waardoor je alleen de noodzakelijke dingen mee kunt nemen. Toch zijn deze tassen een grote favoriet onder de mensen als het op speciale gelegenheden zoals een bijzonder feestje aankomt. Deze tassen kun je namelijk perfect combineren met een bijpassende outfit zodat niet alleen jij, maar ook je tas gezien mag worden!

Accessoires voor tassen

Het grote voordeel van tassen is dat er altijd wel een is die bij je persoonlijkheid én de gelegenheid past. Mocht je nu een tas hebben waar je op uitgekeken bent, geen paniek. Zo kun je namelijk met accessoires je oudere tassen helemaal up-to-date houden. Één voorbeeld hiervan is de schouderband van een crossbody bag, die je vaak kunt vervangen voor een andere. Zo kun je ook schakelkettingen en andere accessoires toevoegen om je tassen te stylen voor elke gelegenheid!