Meer mannen vermoord in 2021

In 2021 kwamen in Nederland 126 mensen om het leven door moord of doodslag, 5 meer dan in 2020. Bij mannen is het aantal slachtoffers toegenomen van 77 in 2020 naar 88 in 2021. Bij vrouwen vielen er 38 slachtoffers, 6 minder dan in 2020. Het totaal aantal slachtoffers van moord en doodslag was de afgelopen vijf jaar stabiel. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2021 waren er 126 slachtoffers van moord of doodslag, waarvan er 12 niet in Nederland woonden. Het aantal slachtoffers van moord of doodslag is sinds 2018 stabiel, op gemiddeld 123 slachtoffers per jaar. Van 2002 tot en met 2004 stierven jaarlijks gemiddeld 231 mensen in Nederland door moord of doodslag.

Minder jonge vrouwen, meer oudere mannen vermoord

Vergeleken met 2020 is het aantal vrouwelijke slachtoffers van moord of doodslag tot 40 jaar afgenomen. Het aantal mannelijke slachtoffers ouder dan 40 is juist toegenomen; van 36 in 2020 naar 47 in 2021. In 2021 was 70 procent van de slachtoffers van moord en doodslag tussen 20 en 60 jaar oud. Bijna 4 op de 10 slachtoffers waren twintigers of dertigers.

Meer moorden in de grootste steden

Een derde van alle moorden in 2021 werd in de drie grootste steden gepleegd: 15 in Amsterdam, 15 in Rotterdam en 11 in Den Haag.

In de grootste steden, Rotterdam voorop, vallen ook relatief de meeste slachtoffers van moord en doodslag. In Rotterdam waren van 2017 tot en met 2021 1,92 op de 100 duizend inwoners van de stad slachtoffer van moord of doodslag. Dit is 2,6 keer hoger dan het landelijk gemiddelde van 0,75 per 100 duizend inwoners. In Den Haag en Amsterdam waren dit 1,81 slachtoffers en 1,71 slachtoffers per 100 duizend inwoners.