De nieuwe fiscale regelingen voor kerstpakketten in 2022

In 2022 veranderen voor de eerste keer in 2 jaar de fiscale regelingen omtrent kerstpakketten. De vrije ruimte wordt namelijk kleiner. Nu de kerstpakketten in groten getale besteld worden, is het belangrijk om weer eens goed te kijken naar de werkkostenregeling voor dit jaar. Om je te helpen met de voorbereiding voor de kerstpakketten, leggen wij jou precies uit wat er veranderd is aan de vrije ruimte en welke impact dat heeft op het kerstpakket.

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling, ook wel de WKR genoemd, is een fiscale regeling waarmee werkgevers elk jaar een deel van het totale fiscale loon kunnen gebruiken voor vergoedingen en verstrekkingen, zoals het kerstpakket. Over het bedrag dat wordt uitgegeven binnen dit deel van het loon hoeft geen loonbelasting betaald te worden.

Kerstpakketten en andere vergoedingen worden binnen deze regeling door de belastingdienst dus gezien als loon. En een bepaald percentage van dat loon mag onbelast besteed worden. Dit gedeelte wordt de vrije ruimte genoemd. De vrije ruimte bedraagt in 2022 1,7% van de totale loonsom tot €400.000. Boven de eerste €400.000 mag er nog 1,18% van de overige loonsom meegerekend worden voor de vrije ruimte. Werkgevers die meer uitgeven aan kerstpakketten dan de beschikbare vrije ruimte, moeten 80% loonbelasting betalen in de vorm van een eindheffing. De prijzen voor kerstpakketten kunnen dan dus hoog oplopen. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de vrije ruimte die jij beschikbaar hebt voor kerstpakketten.

Veranderingen in de WKR

In 2020 werd de vrije ruimte verhoogd van 1,7% naar 3%. Dit werd gedaan om werknemers ten tijde van de pandemie te kunnen steunen. Veel werknemers moesten in die tijd natuurlijk thuiswerken of konden een tijd lang helemaal niet werken. En bedrijven kwamen ook in financiële problemen. De verruiming van de vrije ruimte werd daarom erg op prijs gesteld. De verruiming bleef ook in 2021 van kracht.

In 2022 wordt de vrije ruimte weer teruggebracht naar 1,7%. Dit betekent dat je aanzienlijk minder belastingvrij kunt besteden aan kerstpakketten. En de vrije ruimte boven de eerste €400.000 van de totale loonsom daalt van 1,2% naar 1,18%. Deze verlaging geldt al sinds 2021. Als je vorig jaar kerstpakketten hebt besteld, kun je dit dus al gemerkt hebben.

Kerstpakketten bestellen binnen de vrije ruimte

Als je dit jaar kerstpakketten wilt bestellen, is het dus belangrijk dat je je bewust bent van je beschikbare vrije ruimte. Bovendien moet je de btw natuurlijk niet vergeten. Ook over vergoedingen en verstrekkingen die binnen de vrije ruimte vallen, moet je namelijk omzetbelasting betalen. Deze omzetbelasting is beperkt aftrekbaar.

Er geldt een drempelbedrag van €227 per boekjaar, per persoon. Wanneer je per persoon minder dan dit drempelbedrag besteedt, kun je de btw van het kerstpakket aftrekken van de belasting. In tegenstelling tot de vrije ruimte, moet je de btw dus per werknemer berekenen. Je betaalt alleen btw over de overwaarde van het drempelbedrag.

Wil jij weten hoeveel je te besteden hebt voor het kerstpakket in 2022? Spreek dan met je accountant voordat je de kerstpakketten gaat bestellen. Zo voorkom je dat je voor vervelende verrassingen komt te staan.