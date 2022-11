Vogelgriep vastgesteld in Oostrum

In Oostrum is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf met leghennen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 223.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen een zone van 1 kilometer liggen geen andere bedrijven met pluimvee. Binnen 3 kilometer bevinden zich zes andere bedrijven met pluimvee. Deze bedrijven worden door de NVWA gescreend op vogelgriep.

In de 10 kilometerzone liggen 43 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod. Een klein deel van het gebied ligt in Duitsland. De bewakingszone in het 10 kilometergebied is met de Duitse autoriteiten afgestemd.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.