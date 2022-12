Twee doden bij ongeval op A6 bij Lelystad

Beide slachtoffers zaten in een auto die door onbekende oorzaak van de weg af is geraakt en in een greppel tot stilstand is gekomen. De politie laat weten dat niet duidelijk is of er meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken waren.

Hulpdiensten rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt doe toedracht van het ongeval.