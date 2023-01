Drukke maar beheersbare jaarwisseling voor brandweer Flevoland

De jaarwisseling was dit jaar voor de brandweer in Flevoland druk maar beheersbaar. Tussen 31 december 00.00 uur en 1 januari 08.00 uur zijn er 60 meldingen bij de meldkamer van de brandweer binnengekomen. De nieuwjaarsnacht is zonder grote incidenten verlopen.

Regionaal ging het ook dit jaar weer vooral om buitenbranden en containerbranden. Ook werd 6 keer uitgerukt voor een autobrand. Op Urk is een schuurtje bij een woning door brand verwoest. En na middernacht kwam er bij een woning vuurwerk onder de dakpannen terecht. De brandweer slaagde er snel in om het vuur onder controle te krijgen. In Emmeloord raakte in de nieuwjaarsnacht een schuurtje beschadigd bij een brand.

Aan het begin van de avond was er aan de Rietmeent in Almere een woningbrand. Omdat niet duidelijk was of alle personen uit de woning waren werd opgeschaald naar middelbrand. Gelukkig bleek iedereen uit de woning te zijn en kon de brandweer de brand snel blussen. In de woning had een matras vlam gevat.

John van der Zwan, Commandant Brandweer Flevoland: “Ik ben blij dat de jaarwisseling wederom rustig is verlopen. Ook ben ik blij dat ondanks het landelijk beeld dat geweld tegen hulpverleners toeneemt, daar in onze regio tijdens deze jaarwisseling richting brandweermensen geen sprake van is geweest. Ik wens namens de brandweer iedereen een gezond en vooral veilig 2023!”