Nederland levert 2 Patriot-luchtverdediging lanceerinstallaties aan Oekraïne

Trainingen

Ook neemt Nederland trainingen van Oekraïense militairen voor haar rekening. Verder levert Nederland 100 in Tsjechië commercieel ingekochte voertuigen met luchtafweergeschut. Minister van Defensie Kajsa Ollongren heeft dit vrijdag aan de Kamer gemeld. Tijdens de Oekraïne Defensie Contactgroep in het Duitse Ramstein zijn afspraken gemaakt om het vervangingstraject voor de Patriot te versnellen. In Ramstein kwamen de ministers van Defensie voor de achtste keer bijeen.

Samenwerkingsproject met Verenigde Staten en Duitsland

Ollongren kondigde aan deel te nemen aan een samenwerkingsproject met de Verenigde Staten en Duitsland. Dat heeft te maken met de gezamenlijke levering van Patriot luchtafweersystemen aan Oekraïne, inclusief munitie, training en onderdelen voor onderhoud. De samenwerking is een gevolg van de dringende oproep van de Oekraïense president Zelensky. Hij wil luchtafweer zodat zijn land zich kan verdedigen tegen de voortdurende aanvallen met raketten en drones op Oekraïense steden.

Animo voor militaire trainingen aan Oekraïners groeit

Oekraïne heeft een blijvende behoefte aan goed getrainde militairen. Het Verenigd Koninkrijk nam begin juli al het initiatief met operatie Interflex. Dit is een opleidingsprogramma om snel en op grote schaal Oekraïense militairen te trainen. Nederland haakte daarbij aan. In de periode september tot november verzorgden circa 90 landmachtmilitairen deze training voor 400 Oekraïense rekruten. Vanaf deze maand tot april spijkeren bijna 70 militairen van het Korps Mariniers nog eens 400 Oekraïense rekruten bij. Daarnaast versterkt 1 Nederlandse officier de Britse coördinerende staf van het opleidingsprogramma.

Tanks

Eerder is al gemeld dat het kabinet 2,5 miljard euro beschikbaar stelt om Oekraïne dit jaar te steunen. Nederland geeft hiermee een boodschap van onverminderde solidariteit aan de Oekraïense bevolking. Die kan op Nederlandse steun rekenen zolang dat nodig is.

Westerse Main Battle Tanks

Nederland staat daarin niet alleen. Bij de Oekraïne Defensie Contactgroep kwam bijvoorbeeld ook het leveren van gevechtstanks aan Oekraïne aan de orde. Nederland sloot zich aan bij een groep landen, waaronder Duitsland, die aangaven de mogelijkheden omtrent het leveren van Westerse Main Battle Tanks te onderzoeken, inclusief het verzorgen van training. Dat traject wordt de komende periode verder verkend.

Meerjarige militaire steun aan Oekraïne

Voorts werd de intentie voor meerjarige militaire steun aan Oekraïne door de deelnemende landen opnieuw onderstreept, dat deze steun onvoorwaardelijk is en doorgaat zolang de strijd voortduurt.