Gasunie adviseert om Groningerveld ook in 2024 nog op de waakvlam te houden

Het is mogelijk om per 1 oktober 2023 het gasveld in Groningen te sluiten, mits er volgend jaar voldoende geïmporteerd gas is. In 2018 zijn vier voorwaarden gesteld om het Groningenveld te kunnen sluiten, en aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dat laat staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) dinsdag aan de Tweede Kamer weten.

Waakvlam

Op dit moment staat het Groningenveld op de waakvlam. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen, waardoor de putten open kunnen blijven. Gasunie (GTS) adviseert vanaf 1 oktober dit jaar het Groningenveld nog een jaar op de waakvlam te houden vanwege de onzekere internationale situatie door de oorlog in Oekraïne. Of dat mogelijk is, beslist het kabinet in juni.

‘Goed nieuws’

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw): 'Alles dat in mijn macht ligt om het Groningenveld te sluiten is nagenoeg gerealiseerd. Dat is goed nieuws. Want gaswinning in Groningen is gevaarlijk. Tegelijkertijd is komend jaar de toevoer van voldoende hoogcalorisch gas allerminst zeker door de oorlog in Oekraïne. Uitgangspunt blijft dat ik Groningen wil sluiten in oktober of uiterlijk oktober volgend jaar.'

Aan voorwaarden voldaan

De gasopslag Grijpskerk is omgebouwd van hoog- naar laagcalorisch ‘Groningengas’. Dat is de afgelopen maanden gelukt. Een andere voorwaarde is dat in goede samenwerking met omringende landen de export van laagcalorisch gas flink afgebouwd. Ook zijn vijf van de negen grootverbruikers van laagcalorisch gas in Nederland omgeschakeld op hoogcalorisch gas. Tot slot werd vorige week bekend dat de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek uiterlijk op 1 oktober volledig werkt. Dat is weliswaar een fikse vertraging, maar op tijd voor de sluiting van het Groningengasveld. Die fabriek gaat laagcalorisch gas maken door stikstof toe te voegen aan (veelal) geïmporteerd hoogcalorisch gas.

Minder vraag laagcalorisch gas

De voorwaarden om Groningen te kunnen sluiten zijn erop gericht om minder laagcalorisch gas te gebruiken en te leveren. Gas uit Groningen is laagcalorisch, in tegenstelling tot hoogcalorisch gas dat op de meeste andere plekken ter wereld gewonnen wordt.