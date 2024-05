Studenten beginnen petitie tegen protestregels op universiteit

De Groninger Studentenbond (GSb) is een petitie gestart tegen de regels rondom demonstraties, opgezet door de RUG. De studenten willen dat de regels ingetrokken worden. “Dit gaat regelrecht in tegen de vrijheid van meningsuiting.”

Eerder dit jaar werd een lijst van regels ingevoerd op de universiteit die demonstraties gedeeltelijk aan banden dienen te leggen. Dit is gedaan omdat het bestuur van de universiteit zegt te zien dat demonstraties er steeds heftiger aan toe gaan. De regels bestaan onder andere uit een verbod op demonstraties na zeven uur ‘s avonds, een verbod op ongeadresseerde flyers en een verbod op het verstoren van lessen en ceremonies, etc. Wanneer de regels niet worden nageleefd maakt de universiteit er nieuw beleid van om de demonstratie te laten ontruimen door de politie. De Groninger Studentenbond (GSb) is niet blij met deze ontwikkeling. “Dit gaat regelrecht in tegen de vrijheid van meningsuiting, en zet het demonstratierecht onder druk,” vertelt Ken Hesselink, voorzitter van de GSb. De bond vindt het belangrijk voor een onderwijsinstelling als de RUG dat er ruimte is voor discussie en demonstreren. Volgens hen is dat niet mogelijk onder de nieuwe regels.

De petitie tegen de regels (https://groningerstudentenbond.nl/protest/) is vannochtend gestart en is ondertussen al meer dan tweehonderd keer ondertekend. "We hopen met deze petitie te laten zien dat de frustratie met de nieuwe regels breed gedragen is", zegt Hesselink. “Je kunt demonstraties niet enkel laten doorgaan als je er geen last van hebt.”

De petitie komt nadat het bestuur van de universiteit een negatief advies van de universiteitsraad en een brief van de GSb ondertekend door 40 organisaties naast zich heeft neergelegd. Wel heeft de universiteit besloten het verbod op foto’s en video’s terug te trekken