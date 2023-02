Leerling school in Rijswijk aangehouden voor bedreiging

Na meldingen over een bedreiging door een leerling op het interne communicatiesysteem van een middelbare school in Rijswijk hebben agenten zaterdagavond 5 februari rond 23.15 uur een 18-jarige verdachte in Wateringen aangehouden. Dit meldt de politie zondag

Communicatieportaal school

Zaterdagavond schrokken leerlingen en ouders van de school toen zij in het communicatieportaal een bericht lazen dat is verzonden via het account van een medeleerling waarin bedreigingen werden geuit richting de school en medestudenten. De politie startte meteen een groot onderzoek en heeft dezelfde avond nog een verdachte aangehouden.

Ingesloten

Hij is voor verhoor ingesloten op het politiebureau. Zijn rol bij de bedreiging wordt onderzocht, het onderzoek is in volle gang. Bij doorzoekingen in de woning zijn geen wapens aangetroffen. De politie staat in nauw contact met de school.