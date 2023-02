FNV sluit principeakkoord voor nieuwe cao Gemeenten/SGO

Marieke Manschot, FNV Overheid cao onderhandelaar: ‘Onze leden hebben er de laatste weken stevig voor gestaakt op straat. Dat zal niemand in Nederland ontgaan zijn. Dankzij dit principeakkoord krijgen de werknemers in de laagste schalen een forse loonsverhoging, die zij hard nodig hebben om rond te komen in deze voor hen financieel zware tijden. Onderin in de laagste schaal betekent dit bijna 16 % loonsverhoging en dan aflopend naar de hoogste schalen. Al met al een gemiddelde loonsverhoging van 9,1 % voor alle werknemers. We leggen dit principeakkoord positief voor aan onze leden. Zij hebben er immers het laatste woord over.’