Tussenstand Giro555-actie voor Turkije en Syrië staat op ruim 108 miljoen euro.

In 2 weken tijd is in Nederland ruim 108 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Met de opbrengst bieden de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 noodhulp als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel aan tienduizenden getroffen mensen in de twee landen.

Een week na de nationale actiedag hebben Nederlanders 108.501.189 euro gedoneerd aan Giro555. Michiel Servaes, actievoorzitter Giro555: “Dit is een fantastisch bedrag en toont de enorme betrokkenheid van veel Nederlanders bij de slachtoffers van deze ramp. Sinds de actiedag van vorige week is er nog zo’n 20 miljoen euro gedoneerd. Tragisch genoeg werd het grensgebied tussen Turkije en Syrië deze week opnieuw getroffen door een nieuwe aardbeving waardoor er nog meer schade is. De hulporganisaties achter Giro555 breiden hun noodhulp steeds verder uit om al die mensen die door deze catastrofe zijn getroffen, te helpen.” Servaes bezocht vorige week de getroffen regio waar hij o.m. de Turkse steden Gaziantep en Antakya bezocht.

De organisaties achter Giro555 zijn hard bezig hun hulp op te schalen in Turkije en Syrië, mede door het geld dat Nederland aan Giro555 heeft gedoneerd. Het Rode Kruis deelde meer dan 20 miljoen warme maaltijden en 15 miljoen waterflessen uit in de 10 getroffen Turkse provincies. Save the Children heeft in Syrië 7500 mensen voorzien van kant-en-klare warme maaltijden en 200 maaltijden aan de Zoek- en Reddingsteams. 600 mensen in Syrië zijn voorzien door Save the Children van warme dekens en 100 mensen van slaapmatten, 300 families van tenten en zijn 2 ziekenhuizen voorzien van brandstof. Zo heeft Oxfam de schade aan het waternetwerk van Aleppo in kaart gebracht en op basis daarvan de eerste 250 reparaties aan kranen en wasbakken uitgevoerd in scholen, moskeeën en tijdelijke opvanglocaties. En Oxfam levert sinds de aardbeving zo’n 182.000 liter schoon water per dag in de getroffen gebieden in en rond Aleppo en voorziet 40.000 mensen van drinkwater. UNICEF geeft in Aleppo, Hama en Latakia psychosociale eerste hulp aan families om hun ervaringen te kunnen verwerken. Dat doet Unicef door het inzetten van speciale mobiele kinderbeschermingsteams. In totaal zijn 18.265 kinderen en verzorgers bereikt. UNICEF trainde in Syrië 70 sociaal werkers voor het geven van psychosociale eerste hulp. Verder deelt UNICEF dagelijks 300.000 liter schoon water uit in Aleppo voor 20.000 gezinnen en levert het waterzuiveringstabletten om ziektes door vervuild water te voorkomen. World Vision leverde in Syrie 17.000 liter brandstof aan medische faciliteiten, zoals ziekenhuizen en search & rescue teams en 9.630 mensen zijn warm gehouden in tijdelijke opvanglocaties via kachels en het leveren van brandstof.

Ondertussen wordt er in Nederland nog steeds geld ingezameld voor de Giro555-actie voor Turkije en Syrië. Zo doneert Fotografie Voorgoed een gedeelte van haar omzet aan Giro555, de teller staat op dit moment op 26.000 euro. Poptempel Melkweg organiseert op 26 februari een groot benefietconcert met o.m. optredens van Naaz, Merel Polat en Nazmiye Oral, de opbrengst gaat naar Giro555. Cabaretier Theo Maassen organiseert op 1 maart, samen met Henry van Loon en Sezgin Güleç, een benefietvoorstelling voor Giro555. De komende 3 maanden is bij SNS Bank is het overboeken van geld naar iemand in Turkije kosteloos. Het bedrag van de transactiekosten van elke particuliere overboeking naar Turkije gaat naar Giro555. Jens en Julles verkopen Limburgs gebak in Utrecht. De Kolen Kit Koks komen in actie voor Giro555 door maaltijden te koken. Het damesteam van de IJsselmeeuwen hebben hun doelpuntensaldo omgezet in euro's die gedoneerd zijn aan Giro555. De schaatspakken van het Dames Relayteam dat uitkomt op het aankomende ISU WK Shorttrack in Seoul worden geveild voor Giro555. Bieden hierop kan tot t/m 12 maart. En veel scholen, zowel basis als voorgezet onderwijs, hebben of houden lotenverkopen, schoolfeesten en andere acties waarbij de opbrengst wordt gedoneerd aan Giro555.

Op maandag 6 februari werd het grensgebied van Syrië en Turkije getroffen door zware aardbevingen. Reddingswerkzaamheden zijn nog altijd in volle gang. Inmiddels zijn er tienduizenden dodelijke slachtoffers geteld en honderdduizenden mensen hebben dringend behoefte aan hulp. De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten en onderdak.