Politie houdt gevluchte verdachte dodelijke aanrijding Rembrandtplein aan

De politie heeft donderdagochtend vroeg een verdachte aangehouden in verband met de dodelijke aanrijding die op woensdagavond 1 maart even na 23.15 uur plaatsvond op het Rembrandtplein. Dit meldt de politie donderdag.

Verdachte 19-jarige Rotterdammer

'Een 73-jarige Amsterdammer kwam hierbij om het leven. De verdachte is een 19-jarige man uit Rotterdam die in Breda werd aangehouden', aldus de politie.

Aanrijding fietser en scooter

Op woensdagavond 1 maart gaat het even na 22.15 uur afschuwelijk mis op het Rembrandtplein wanneer een fietser en een scooter met elkaar in botsing komen. De fietser raakt hierbij dusdanig ernstig gewond dat hij ter plaatse, ondanks reanimatie, is overleden.

Scooterbestuurder gevlucht

De bestuurder van de scooter is gevlucht zonder zich om het lot van het slachtoffer te bekommeren. Dankzij adequaat politiewerk is de 19-jarige Rotterdammer in de vroege ochtend van 2 maart aangehouden in Breda. Er wordt nader onderzocht of hij ook de bestuurder van de scooter was ten tijde van het ongeval.

Onderzoek naar toedracht

Het Opsporing Team Verkeer (OTV) van politie Amsterdam doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. Hiervoor wordt onder meer technisch onderzoek verricht, worden camerabeelden opgevraagd en uitgekeken en natuurlijk is de waarneming van getuigen belangrijk.