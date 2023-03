Klopjacht in Brabantse Rijsbergen op overvallers Belgische wapenhandelaar

Een politiemacht van ongeveer 70 agenten heeft donderdagavond in het Brabantse Rijsbergen jacht gemaakt op drie mogelijk vuurwapengevaarlijke verdachten die kort daarvoor een overval hebben gepleegd op een wapenhandelaar in het Belgische Nieuwmoer op ongeveer 30 kilometer van Rijsbergen.

Auto verlaten

De vier verdachten waren in een auto op de vlucht voor de politie en verlieten op een rotonde in Rijsbergen de auto en zetten het op het lopen. De politie kwam massaal ter plaatse en ongeveer in totaal 70 agenten zette op diverse plekken rond de rotonde wegen af.

Twee verdachten aangehouden

'Na achtervolging vanuit België hielden we op de Antwerpseweg een man aan. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost', aldus de politie. Even latere werd ook een tweede verdachte aangehouden. Deze raakte daarbij gewond nadat hij door een politiehond was gebeten. De derde verdachte is niet meer aangetroffen en de politie heeft de zoekactie inmiddels gestaakt en is weer vertrokken. Bij het zoeken naar de verdachten werd ook een drone van de politie ingezet.