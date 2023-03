Jongen (12) omgekomen bij verkeersongeval

Vrijdagochtend is in Leiderdorp op de Rietschans bij een verkeersongeval tussen een vrachtwagen en een fietser een 12-jarige jongen uit Leiderdorp om het leven gekomen. 'We doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.