Automobiliste met auto in sloot in Sint-Oedenrode

Bevrijd door brandweer

Een vrouw belandde door nog onbekende oorzaak met haar auto in de sloot. Zij kon niet zelfstandig haar auto uit en is door de brandweer bevrijd. Vervolgens is ze zelfstandig naar de ambulance gelopen waar ze werd nagekeken. Naast de brandweer en een ambulance was ook de politie ter plaatse. Een rijstrook was afgesloten.