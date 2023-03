Man aangehouden in onderzoek dode vrouw Wenum-Wiesel

In het onderzoek naar de 45-jarige vrouw uit Apeldoorn, die donderdagmorgen 23 maart jl. werd gevonden in Wenum-Wiesel, is dinsdagmorgen een verdachte aangehouden. Het gaat om een 52-jarige man uit Uithoorn. De man is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de moord c.q. doodslag op de vrouw.

De politie gaat ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gebracht. De man werd aangehouden in een woning in Rhenen, deze woning is onderdeel van het onderzoek en is nader doorzocht. De man wordt de komende dagen verhoord.

2023127807 SP