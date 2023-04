Rode Kruis: meer dan 1500 boodschappenmaatjes in twee weken

De afgelopen week meldden zo'n 1500 mensen zich bij het Rode Kruis aan als boodschappenmaatje. Dankzij deze nieuwe maatjes kan de hulporganisatie zeker duizenden boodschappenkaarten uitdelen aan mensen die op dit moment te weinig geld overhouden voor eten. Maar de nood blijft hoog: voedsel is een sluitpost geworden en minimaal 400.000 mensen in Nederland leven in onzichtbare voedselnood.

Heleen van den Berg, plaatsvervangend Directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement: “Het is bemoedigend om te zien dat er in korte tijd zo veel mensen helpen om mensen in voedselnood een steuntje in de rug te geven door zich aan te melden als boodschappenmaatje voor het aankomende half jaar. Duizenden mensen zijn hiermee geholpen, maar de nood blijft helaas, in een rijk land als Nederland, hoog. Zo kregen we laatst bericht van een moeder die twee dagen niet at zodat de kinderen wel een gevulde trommel meekregen naar school, dat zijn verhalen die echt pijn doen.”

Voedselnood

Vanuit het hele land krijgt het Rode Kruis berichten binnen van mensen die in de knel zitten en schaamte ervaren. “Door alle stress heb ik een grote steen op m’n maag. Ik eet alleen ‘s avonds”, vertelt Edwin, die anoniem zijn verhaal vertelde aan het Rode Kruis.

Rode Kruis- antropoloog Nikki Buijse sprak een jaar lang intensief met mensen die te maken hebben met dit probleem en zag hoeveel mensen zich schamen voor de situatie waarin zij zitten. De bevindingen die zij deed, waren schrijnend: “Ik kwam bijvoorbeeld bij een vrouw thuis die ik alleen telefonisch had gesproken. Ze is een alleenstaande moeder. Dan ineens zie je in wat voor slecht onderhouden huis iemand woont, met vier kleine kinderen – zieke kinderen – en de verwarming uit, hartje winter, het was er vijftien graden. Dat gaf mij een besef van de ernst.”

Boodschappenmaatje

Het Rode Kruis biedt nu de mogelijkheid om een of meerdere maaltijden te doneren aan mensen in voedselnood in de vorm van een boodschappenkaart. Als boodschappenmaatje geven mensen financiële steun aan bijvoorbeeld een alleenstaande moeder, gezin met meerdere kinderen of ouderen die niet genoeg geld overhouden voor een maaltijd. Dit doen zij voor zes maanden. Boodschappenmaatje zijn kan al vanaf € 2,50 per maand (dit staat gelijk aan één maaltijd volgens het NIBUD).

Het Rode Kruis deelt sinds 2020 boodschappenkaarten uit waarmee mensen zelf boodschappen kunnen doen bij de supermarkt. In 2022 deelde het Rode Kruis 215.713 boodschappenkaarten uit. Deze kaarten, ter waarde van 17,50 euro, worden uitgegeven via lokale initiatieven, zoals buurthuizen en wijkcentra. Inmiddels werkt het Rode Kruis in Nederland samen met 73 partners. In 2023 zijn tot nu toe zeker 36.000 boodschappenkaarten uitgedeeld.

Giro 5125

Het Rode Kruis bereikt nu zo'n 20.000 mensen met voedselhulp en wil dit aantal verdubbelen. Vorige week maakte het Rode Kruis bekend dat het gironummer 5125 heeft geopend om de voedselhulp in Nederland uit te breiden. Je kunt eenmalig doneren via Giro 5125, het rekeningnummer NL02 INGB 0000 0051 25 of via www.rodekruis.nl. Ook kun je je nog steeds aanmelden als boodschappenmaatje.