Elf verdachten aangehouden in illegaal gokpand

De politie en de Kansspelautoriteit deden afgelopen zaterdagavond gezamenlijk een inval in een bedrijfspand aan de Nieuwpoortkade in Amsterdam-West. De politie deed dit naar aanleiding van informatie over bedrijfsmatig illegaal gokken vanuit het pand. Kort voor middernacht worden hier meerdere verdachten op heterdaad betrapt op deelname aan een illegaal pokerspel.

Speelkaarten, drugs en vuurwapens

Naast speelkaarten en andere poker-benodigdheden treft het onderzoeksteam, onder meer door de aanwezigheid van een speurhond, ook twee blokken hasj en twee vuurwapens aan. Ook zijn er ten behoeve van het onderzoek meerdere elektronische gegevensdragers in beslag genomen. Denk hierbij aan telefoons, harde schijven en dragers van video- en camerabeelden. De recherche doet nog aanvullend onderzoek wie de eigenaar of eigenaren van de vuurwapens zijn.

Aanhoudingen

In totaal zijn er bij deze inval elf mensen aangehouden. Naar enkele aanwezige personen doet de recherche nog nader onderzoek, zodat zij eventueel in een later stadium alsnog passend kunnen worden berecht. Ambtenaren van de Kansspelautoriteit heeft de politie ondersteund tijdens de instap en maken een rapport op over wat ze daar aantroffen.