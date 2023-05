Elf verdachten betrapt op illegaal poker in Amsterdam-West

Pand aan de Nieuwpoortkade

Volgens gokwebsite Kansspel.nu speelde dit tafereel zich af in een pand aan de Nieuwpoortkade in Amsterdam-West. In Nederland mag er volgens de wet maar één zakelijke aanbieder van fysieke pokerspellen zijn en dat is Holland Casino.

Pokermateriaal, drugs en vuurwapens in beslag genomen

De politie had eerder informatie gekregen dat er in het bedrijfspand illegale praktijken aan de gang zouden zijn en dit bleek effectief het geval. De Ksa en de politie vonden pokerkaarten en ander pokermateriaal in het pand in Amsterdam-West. Daarnaast werden er ook een hoeveelheid hasj en twee vuurwapens aangetroffen. De politie is momenteel bezig met een onderzoek. Ze hebben onder meer smartphones en harde schijven in beslag genomen.

Tijdens de inval werden er elf mensen opgepakt. Er waren echter nog meer verdachten aanwezig die tijdens de inval niet konden worden gearresteerd. Illegaal poker in combinatie met drugs is verboden omdat het de openbare orde verstoort. De Ksa werkt nauw samen met de politie, de Belastingdienst en de FIOD om deze problemen aan te pakken.

Steeds meer illegale pokertoernooien in Nederland

Illegaal poker is al jarenlang een probleem in Nederland. Dit komt omdat het legale pokeraanbod vrij beperkt is in ons land. Mensen die houden van poker gaan daarom steeds meer illegaal pokeren. In januari dit jaar werd er in Valkenswaard een illegaal pokertoernooi opgedoekt. Er waren in totaal 27 mensen illegaal poker aan het spelen in een pand. In februari 2023 beëindigde de politie een illegaal pokertoernooi in Vlissingen. Twee mannen werden toen aangehouden.

Het fysieke pokeraanbod is echter vrij beperkt in Nederland. Holland Casino is momenteel aan het nagaan met enkele andere vertegenwoordigers van poker hoe ze een beter poker aanbod kunnen bieden in ons land.