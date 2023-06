Vuurwapen en drugs in beslag genomen

Politieagenten wilden die dag rond 16.00 uur een personenauto met twee inzittenden controleren op de Rietmeent. In plaats van te stoppen, gaf de bestuurder flink gas en trachtte daarbij aan de agenten te ontkomen. Hij verloor daarbij al snel de macht over het stuur en botste tegen een boom. De bijrijder kon direct worden aangehouden. De bestuurder wist zich echter aan de aanhouding te onttrekken. De agenten troffen na de aanhouding drugs aan. Ook werd een vuurwapen in beslag genomen. Aansluitend werd in een woning aan de Middenhof een doorzoeking gedaan waarbij de EOD ondersteunde. De politie zet het onderzoek voort. De tweede verdachte die wist te ontkomen is nog niet aangehouden, zijn identiteit is bij de politie bekend.