FNV: Nieuwe afspraken gehandicaptenzorg verlichten inflatiepijn 200.000 werknemers

De 200.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen vanaf 1 september in oplopende mate 10% meer salaris. Bovendien is er een minimumbedrag afgesproken waardoor de mensen die het minste verdienen er zelfs tot 15% op vooruit gaan. Dat is het resultaat van afspraken die vakbonden en werkgevers (VGN) vanavond maakten. De afspraken zijn aanvullend op de lopende cao en nodig om de gevolgen van de inflatie te verzachten.

Saida Youssef, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Het was een weg vol hobbels, maar dankzij onze leden die bereid waren om actie te voeren en de toenemende dreiging van nog meer acties, ligt er nu een set aanvullende afspraken waar we tevreden over kunnen zijn. Erg belangrijk, want deze mensen doen enorm belangrijk werk, maar zagen vanwege de inflatie hun koopkracht keihard verdampen. We zijn er nog niet, want op het gebied van werkdruk en het personeelstekort is er nog werk aan de winkel. Maar dit is een stap in de goede richting.’

Loonstijging

De GHZ-medewerkers krijgen naast de loonstijging van 3,2% die zij volgens de lopende cao in mei al kregen, ook nog eens 3% meer loon per 1 september 2023 met een bodem van 80 euro. Vanaf 1 december komt er dan nog eens 3% bij, ook met 80 euro als minimum. Ook voor 2024 zijn afspraken gemaakt. Dan stijgt het salaris op 1 juni met 2% met een bodem van 55 euro en nog eens met 2% op 1 december, wederom met een bodem van 55 euro. Verder worden de reiskosten verdubbeld van 8 cent naar 16 cent per kilometer. Dat is een verhoging van 100 %. Ook worden de voorwaarden voor de onregelmatigheidstoeslag verbeterd. Die wordt nu berekend over het feitelijke uurloon.

Werkdruk

Belangrijk is ook dat de torenhoge werkdruk wordt tegengegaan. Medewerkers in vaste dienst krijgen eerste keus bij het maken van roosters. Nu zijn het vaak de zzp’ers die de dienst uitmaken, waardoor voor de vaste medewerkers vaak de zwaardere diensten overblijven.

Saskia Bijenhof werkt in de GHZ. ‘De werkdruk en de inflatie wegen zwaar op ons als medewerkers in de GHZ. Mensen waren het echt zat. Maar dankzij de bodem in de loonafspraken die we nu hebben kunnen maken, gaan de laagste schalen er tot 15% op vooruit. Bovendien krijgen vaste mensen voorrang bij het inroosteren waardoor de werkdruk omlaag kan. Dat is enorm belangrijk.’

Acties opgeschort

De afgelopen maanden hebben de moeizame onderhandelingen voor boosheid en actiebereidheid gezorgd onder leden van de vakbond. Er werd al actie gevoerd en er stonden meer acties op stapel. Vanwege de gemaakte afspraken zijn die nu opgeschort. De leden krijgen de komende maand de mogelijkheid om te stemmen over de afspraken.