Strafvoornemens uitgereikt aan medewerkers in onderzoeken WhatsApp-groepen

De betreffende WhatsApp-groepen kwamen aan het licht in twee separate strafrechtelijke onderzoeken. Hierop volgden de disciplinaire onderzoeken naar de groepen en de betrokkenheid van politiemedewerkers. Van Eenheid Amsterdam werd één medewerker vervolgens geschorst, negen anderen buiten functie gesteld en één medewerker kreeg aangepast werk. Bij één van de groepen waren tevens een medewerker van het Politiedienstencentrum en een medewerker van de Eenheid Rotterdam betrokken. Ook deze eenheden stelden de medewerkers buiten functie.

Onderzoek en strafvoornemens

Na onderzoek door het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van Eenheid Amsterdam naar de zaak is een advies opgesteld over welke straffen gepast zouden zijn. Dit advies werd daarna op diverse manieren en niveaus getoetst, onder andere bij andere eenheden en in het Landelijk Strafmaatoverleg (SMO). In het SMO bekijken politiejuristen of de geadviseerde straffen in disciplinaire onderzoek passend en evenredig zijn. Daarbij baseert het SMO zich op eerdere, vergelijkbare zaken binnen de politie. Uiteindelijk heeft dit zorgvuldige proces geleid tot de uitgereikte strafvoornemens.

Voor vier medewerkers van Eenheid Amsterdam betekent dit onvoorwaardelijk strafontslag. Voor zes medewerkers geldt het voornemen dat zij voorwaardelijk ontslagen worden met verschillende proeftijden. Naast het voorwaardelijke ontslag volgt er voor deze medewerkers een leertraject rondom gedrag en integriteit. De elfde medewerker in het onderzoek heeft een berisping gekregen. De medewerkers van het Politiedienstencentrum en Eenheid Rotterdam hebben voorwaardelijk strafontslag met proeftijden aangezegd gekregen en moeten een leertraject volgen.

De strafvoornemens zijn gebaseerd op ieders aandeel in de WhatsApp-groepen en de ernst van de gedeelde berichten. Omdat de betrokken medewerkers twee weken de tijd hebben om een zienswijze in te dienen, zijn met de uitgereikte strafvoornemens de straffen nog niet definitief.