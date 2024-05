Politie arresteert ‘de man van 50 miljoen’

In de gemeente Stichtse Vecht heeft de politie een 53-jarige man aangehouden voor drugssmokkel en het witwassen van grote contante geldbedragen. De aanhouding vond afgelopen maandag al plaats maar is zojuist door het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

50 miljoen

'Bovendien heeft de man nog een rekening openstaan van de Staat van 50 miljoen euro vanwege crimineel verdiend vermogen. Ook zijn 52-jarige ex-partner uit Amstelveen is op verdenking van witwassen aangehouden', aldus het OM.

Misdaadgeld

Ontsleutelde crypto chats uit 2020 gaven politie en OM zicht op drugssmokkel en witwaspraktijken van de verdachte, die in 2013 is veroordeeld tot 8 jaar gevangenis vanwege soortgelijke misdrijven. In de nasleep van deze strafzaak is hij in 2020 door de rechtbank Rotterdam ook veroordeeld tot betaling van ongeveer 50 miljoen euro, de geschatte opbrengst van drugshandel en afpersing.

Onroerend goed

Dit misdaadvermogen is vermoedelijk ondergebracht in onroerend goed in Nederland, Spanje, Nicaragua, Dubai en op een Zwitserse bankrekening. Tegen deze veroordeling in de ontnemingszaak is door de man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof in Den Haag.

Zending cocaïne

Het nu lopende strafrechtelijk onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een combiteam van de FIOD en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de Politie, richt zich op een zending cocaïne in 2020 van 250 kilo naar het Spaanse Valencia, het voorbereiden van drugstransporten en het witwassen van 550.000 euro. Bij de aanhouding van de man trof de politie ook een semiautomatisch Browning Hi-Power 9 mm-pistool en meer dan 20 gram harddrugs aan.

Crimineel vermogen

Het onderzoek strekt zich ook uit tot het achterhalen van het crimineel vermogen van de verdachte. Het rechercheonderzoek laat zien dat de man en zijn familieleden op grote voet leven. Veel geld gaat op aan een luxe levensstijl en hoge uitgaven voor autohuur, hotels, restaurants, cosmetische ingrepen en bezoeken aan grote evenementen.

Contant

Vermoedelijk wordt dit leven contant betaald. De rechercheurs zoeken nog onzichtbare geldstromen binnen de legale financiële systemen. Uit de eerdere strafzaak tegen hem is bekend dat de verdachte geen vermogen op eigen naam zet en gebruik maakt van katvangers. De man verblijft vermoedelijk wisselend in Nederland, Spanje en Dubai. Hij stond maandag op het punt naar Spanje te vertrekken.

Vuurwapen- en drugsbezit

De verdenkingen tegen de man zijn na zijn aanhouding uitgebreid met vuurwapen- en drugsbezit. De rechter-commissaris bij de rechtbank in Rotterdam heeft donderdag besloten dat de man twee weken langer vast blijft zitten. De vrouw is na verhoor in vrijheid gesteld, maar blijft wel verdachte.