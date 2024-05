Zorgmedewerkers onderbreken werk na dodelijk geweldsincident

Belangenvereniging voor zorgprofessionals NU’91 heeft iedereen in de zorg opgeroepen om het werk op 2 mei om 14.00 uur twee minuten te onderbreken en daarbij stilte in acht te nemen.

Dodelijk steekincident ggz-instelling Heerlen

Aanleiding hiervoor is het recente steekincident in een ggz-instelling in Heerlen waarbij op 23 april een verpleegkundig specialist overleed. NU’91 houdt deze actie uit respect voor het slachtoffer en vraagt hiermee aandacht voor de toenemende agressie richting zorgverleners.

'Geen woorden voor'

Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91: “Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de zorgprofessional. Het is vreselijk wat daar is gebeurd, daar zijn geen woorden voor. Iemand overleed op haar werk. Een plek waar ze veilig moet zijn. Hoe kon dit zo fout gaan?”

Veilig werk

Volgens NU’91 is geweld richting zorgprofessionals al jaren een groot probleem. Uit diverse eigen peilingen lijkt het zelfs toe te nemen. Van Kooten: “Iedere zorgprofessional moet zijn of haar werk veilig kunnen doen. We roepen al zo lang dat veiligheid de allereerste prioriteit is, maar toch blijkt dit in de praktijk vaak niet zo te zijn. We horen dat de juiste middelen, zoals bijvoorbeeld een werkende alarmknop, ontbreken. Of dat er niet geluisterd wordt naar zorgprofessionals als zij aangeven dat een situatie onveilig is. Dat moet nu echt veranderen. Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?”

Tijd voor actie

Daarom riep NU’91 alle zorgprofessionals op om op 2 mei het werk twee minuten stil te leggen. Om nog meer aandacht voor het probleem te vragen, hebben we een visual gemaakt die iedereen op de sociale media kan delen. Deze visual kun je staand downloaden voor gebruik in de stories. Je kunt het vierkante formaat gebruiken voor een socialmediabericht. Daarbij is de begeleidende hashtag #stopagressieindezorg bedacht.