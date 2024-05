Politie houdt 7e verdachte aan na dodelijk schietincident Purmerend

Aanhouding in Hoogeveen

'Het gaat om een 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De verdachte is maandag 29 april aangehouden in Hoogeveen waar hij op dat moment op bezoek was. De man zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben', zo meldt de politie donderdag. Ook is hij vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Bij de voorgeleiding is besloten dat de man langer vast blijft zitten. Dit is de zevende aanhouding in dit onderzoek.

Aanhouding

Op maandagavond 12 februari kreeg de politie rond 20.05 uur melding van een schietincident. Hierbij is een 19-jarige man uit Purmerend om het leven gekomen. Een andere man, een 19-jarige man uit de gemeente Medemblik, raakte zwaargewond.

Conflict tussen jongeren

De politie vermoedt dat een conflict tussen jongeren in Purmerend mogelijk de aanleiding is geweest van het schietincident. Dit wordt verder onderzocht.